La M5 non si tocca ma sui tagli alle fermate il dibattito è aperto

Dal Consiglio regionale arriva il verdetto: avanti tutta per metropolitana M5, ma con la possibilità di. Questo il messaggio veicolato dalla mozione presentata dalla consigliera monzese (di Lombardia Migliore) Martina Sassoli, insieme a Manfredi Palmeri, e votata all’unanimità al Pirellone, che impegna Regione a chiedere al Governo che si proceda a un lotto unico di lavori per il prolungamento della lilla fino a Monza. Per come si erano messe le cose, è già una vittoria. Si è quantomeno scongiurato il pericolo che l’opera possa essere divisa in due lotti. Sassoli è riuscita per la seconda volta a mettere tutti d’accordo, dopo che giovedì scorso si è votata all’unanimità una mozione analoga al Consiglio comunale monzese. Nella versione regionale non c’è tuttavia la condizione del mantenimento di tutte le 11previste.