Ilrestodelcarlino.it - La luce notturna perfetta per la tua stanza: la lampada LED Auxmir è scontatissima su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Crea un'atmosfera rilassante in camera da letto con laLED da comodino dicomeper bambini, ma anche per chi cerca un po' di relax mentre si riposa a letto leggendo un libro o ascoltando un po' di musica. Si può scegliere la luminosità preferita tra 5 livelli di bianco caldo e 3 modalità d'illuminazione disponibili (flash, strobo e dissolvenza). A cui si aggiungono ben 13 colori diversi! Per cambiarli, basta un leggero tocco sul sensore intelligente oppure si può usare il comodo telecomando in dotazione. Trasforma il mood della tuaa un prezzo incredibile: se la acquisti ora suè tua a soli 16,99€, il 23% in meno rispetto alla cifra a cui è possibile averla normalmente! Tutto grazie anche allo sconto a tempo del 6%. Non fartela scappare! Ordina laLED in offertaLED da comodino, ora a soli 16,99€ suQuestaLED è versatile, elegante e consuma pure poco! Il LED è da massimo 1,6 watt, garantendo così un importante risparmio energetico.