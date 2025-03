Laspunta.it - La locandiera al Teatro nuovo di Velletri

In scena un grande classico. La Compagnia AngoliLab, dopo il grande successo ottenuto per la “Iena di San Giorgio”, torna ad allietare il pubblico rappresentando un’opera, da sempre, considerata come uno degli esempi più riusciti della “commedia dell’arte ” goldoniana. La regia è di Wladimiro Sist. La trama: Il conte d’Albafiorita ed il marchese di Forlimpopoli, ospiti nella locanda di Mirandolina, si contendono il cuore di lei. Ma nella locanda è anche ospitato il cavaliere di Ripafratta, tipo bizzarro e misogino. Mirandolina, offesa dalla sua insensibilità, si picca di conquistarlo e, naturalmente, vi riesce. Di qui gelosie e liti fra i tre ospiti. Il regista ha voluto illuminare la figura di Mirandolina. In lei si inizia ad intravedere la lotta per la libertà e la possibilità di scegliere per il proprio futuro.