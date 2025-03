Linkiesta.it - La libertà dei prigionieri politici della Belarus, oltre le sbarre

I volti deisi colorano di tutte le tinte, alcuni sembra che sorridano, altri hanno lo sguardo perso nel vuoto. Chi lotta contro un regime autoritario e repressivo porta in alto i valoridemocrazia. È quello che fa Ksisha Angelova con i suoi ritratti. L’artista nata a Minsk e ora residente a Varsavia dipinge isuariprendendone i tratti del viso, le espressioni, li raffigura in tutte le emozioni e le sfumature possibili. «Mi sembra che incontrare “faccia a faccia” i nostripossa lasciare un’impressione profonda nella mente dello spettatore. Spero che osservando questi ritratti si percepiscano le persone raffigurate in modo diverso, come se il loro destino e la loro persona fossero stati “portati vicino al cuore” durante l’atto di dipingere», dice Angelova.