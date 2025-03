Lanazione.it - La lettura tra i giovani. Libreria dona 1100 volumi alle scuole del Casentino

Importante riconoscimento per il Mondadori Point delper la promozione dellatra legenerazioni. Il negozio di Bibbiena, promotore insieme al Comune del Festival del Libro, è terzo in Italia per lazione di libri. Lo scorso anno, infatti, in occasione di "Io leggo perché", l’iniziativa nazionale di educazione e promozione dellaorganizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha consegnatocasentinesilibri. "Un grande risultato per una vpiccola come la nostra - dice Katia Albertoni, che insieme al marito Gabriele Rossi è titolare della- legato anchetante iniziative a favore della, che a livello territoriale siamo riusciti ad attivare grazie ad amministrazioni come Bibbiena e associazioni come Prospettiva