Rompipallone.it - La Lazio vincerà l’Europa League: arriva l’indizio clamoroso

Leggi su Rompipallone.it

Laarriverà in finale e conquisterà: c’è un chiaro indizio da non sottovalutareSe in Championsl’Inter è l0unica squadra italiana ancora in corsa, discorso differente per quanto riguarda. Le due romane sono ancora in corsa e proveranno ad andare il più avanti possibile, magari fino alla finale. Per la Roma già due stagioni fa con Mourinho vi fu questa chance, salvo poi cadere in finale contro il Siviglia.Ora sembra proprio che siato il momento delladire fino in fondo alla competizione. D’altronde i biancocelesti hanno fin qui disputato una Europadi spessore, chiudendo al primo posto il mega girone iniziale. Ed ora, anche alla luce dei risultati conquistati, la squadra allenata da Marco Baroni.Come svela il supercomputer Opta, attraverso una simune effettuata e dopo aver analizzato le probabilità di ogni squadra di conquistare la finale della manifestazione, sarebbe proprio lala grande favorita per vincere il titolo il 21 maggio nella finale che si disputerà al San Mamés, l’impianto dell’Athletic Bilbao.