Ilgiorno.it - La Icam raddoppia: il futuro è più dolce per il cioccolato. Investimento da 56 milioni per crescere

Orsenigo (Como) – Scommette su un ‘lache ha annunciato un progetto di espansione e sviluppo del proprio impianto di Orsenigo e di rafforzamento della patrimonializzazione dell’azienda. Un progetto tecnologico ambizioso che punta are la capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda die di lavorati del cacao. A sostenere il piano industriale dell’azienda lariana, nata a Lecco ma da tempo trapiantata almeno dal punto di vista della produzione a Orsenigo in provincia di Como, il finanziamento di 56di euro ricevuto da un pool di istituti coordinati da Intesa San Paolo al quale partecipano anche Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole e Popolare di Sondrio. L’obiettivo di alimentare la crescita in un contesto di mercato reso complesso dall’aumento incontrollato dei costi delle materie prime, il cacao in particolare.