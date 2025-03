Quotidiano.net - “La guerra in Ucraina non finisce in 24 ore”. L'analista Mikhelidze: Kiev pensa già al dopo

Roma, 5 marzo 2025 – Il presidente ucraino non sta facendo alcun inchino a Trump, al contrario, sta negoziando il miglior accordo possibile per salvare il suo Paese. Nona, senior fellow all’Istituto Affari Internazionali, spiega perché in realtà le parole del numero uno dicostringeranno il numero uno della Casa Bianca a mostrare che non riesce a ricomporre il conflitto come sperava. Poles and members of the Ukrainian diaspora take part in a rally in front of the US embassy in Warsaw on March 3, 2025, to protest after US President Doland Trump clashed with Ukraine's President Volodymyr Zelensky during an official meeting in Oval Office in the White House. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP), sembrerebbe che il presidente Volodymyr Zelensky sia pronto ad accettare le condizioni di Trump sui minerali strategici e che il presidente Usa abbia ottenuto quello che voleva.