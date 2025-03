Tpi.it - La Groenlandia ribadisce ancora una volta a Trump: “Non vogliamo diventare americani”

Il primo ministro del territorio autonomo danese dellae leader Inuit, Múte Bourup Egede, ha nuovamente respinto l’offerta del presidente Donalddi annettere l’isola artica agli Stati Uniti.“Nonessere, né danesi; siamo Kalaallit (il principale gruppo etnico Inuit dell’isola, ndr)”, ha scritto oggi sui social il premier della, Múte Bourup Egede, rifiutando la proposta come già avvenuto a dicembre scorso e primasei anni fa. “Glie il loro leader devono capirlo. Non siamo in vendita e non possiamo semplicemente essere presi. Il nostro futuro lo decidiamo noi in”.Nel suo discorso pronunciato nella notte italiana al Congresso Usa,aveva definito l’isola governata dalla Danimarca “un pezzo di territorio molto molto grande”, “Abbiamo bisogno dellaper la sicurezza nazionale e internazionale”, aveva detto il presidente Usa: “Penso che ce la faremo.