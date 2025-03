Lapresse.it - La Groenlandia contro Trump: “Non siamo in vendita”

Danimarca eDonald. “Nonamericani, nondanesi, perchégroenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire”. Lo ha detto il primo ministro groenlandese Múte B. Egede rispondendo ai commenti rilasciati durante la notte dal presidente degli Stati Uniti, deciso a “conquistare” la grande isola artica.“Laappartiene ai groenlandesi”, ha aggiunto in un post pubblicato su Facebook, “nonine non possemplicemente essere presi. Il futuro del Paese sarà determinato da noi nel nostro Paese, ovviamente”. La prossima settimana, l’11 marzo, nell’isola si terranno le elezioni generali.Danimarca: “vuolema non accadrà”Il ministro della Difesa della Danimarca Troels Lund Poulsen ha risposto alle affermazioni del capo della Casa Bianca secondo cui “ci serve lae in un modo o nell’altro l’avremo”.