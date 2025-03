Ilfattoquotidiano.it - La grande truffa degli “skamerì” georgiani scoperta in Uk. Bottino da 35 milioni di sterline

Operava da tre palazzi di Tbilisi (Georgia) la rete composta da circa 85 operatori di call center ora indagati per una maxi-ai danni di migliaia di risparmiatori britannici, europei e canadesi. Itori si servivano di falsi annunci pubblicitari caricati su Google e Facebook e realizzati con l’Intelligenza artificiale e la tecnica deepfake, per promuovere criptovalute e strategie d’investimento fraudolente con cui convincere pensionati, dipendenti e piccoli imprenditori a trasferire denaro dai loro conti di risparmio. Tra le strategie di convincimento anche notiziari fittizi con immagini del giornalista finanziario Martin Lewis, la Dj radiofonica Zoe Ball e il presentatore inglese Ben Fogle.Come riportato dal Guardian e da altri giornali, latramite una fuga di notizie del call center all’emittente svedese SVT, poi condivise con l’Organized Crime and Corruption Reporting Project e altri partner d’informazione, ammonta a ben 35di(quasi 33in euro).