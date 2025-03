Ilfattoquotidiano.it - La giravolta di Sala nella mattinata dell’arresto dell’ex dirigente: da “L’edilizia ferma per le indagini” a “Chi ha sbagliato paghi”

Prima torna ad attaccare “ledella Procura” che hanno creato “una paralisi” a Milano dove ““, poi però cambia completamente registro: “Se uno hachee cheanche duramente“. Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe– subito dopo il primo arresto nell’ambito delledella Procura sulla gestione dell’urbanistica nel capoluogo lombardo – cambiano nel corso delle ore: una– quella del primo cittadino di Milano – proprio mentre gli organi di stampa pubblicano sempre dettagli dell’indagine che ha portato ai domiciliari l’excomunale Giovanni Oggioni.Le prime dichiarazioni – Alle 7.30 iniziano i primi lanci delle agenzie di stampa che danno notizia. Circa due ore dopo – fuori dal liceo Parini, prima di incontrare gli studenti che lo hanno invitato durante la co-gestione –fa il suo primo commento sulla vicenda: “Io vivo preoccupato, al momento non ho elementi per poter esprimere giudizi”, sottolinea il sindaco di Milano: “Devo capire, leggo le agenzie e al momento non so nulla, non so i fatti imputati, non so se i fatti sono imputati quando era in Comune, alla Commissione paesaggio, o quando lavorava per Ance”, ha detto facendo riferimento a Giovanni Oggioni, l’architetto ai domiciliari.