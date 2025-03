Ilfattoquotidiano.it - La Germania chiede meno vincoli sul debito dei paesi Ue. La linea del rigore imposta a tutti per 20 anni si sgretola per le armi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Bruxelles qualcuno avrà strabuzzato gli occhi e si sarà sturato le orecchie. Tedeschi che chiedono regolesevere persui bilanci pubblici. I tempi sono così insoliti che accade anche questo. Ladel, mai abbandonata neppure davanti allo strazio inflitto al popolo della Grecia o ad un’Europa alle prese con la recessione e accantonato di malavoglia per un po’ solo di fronte all’emergenza pandemia, è stata sbriciolata dalla incontenibile voglia di riarmarsi. L’agenzia Bloomberg riporta che, secondo fonti a conoscenza della questione, un rappresentante tedesco a Bruxelles ha scioccato i colleghi, esortando l’Unione a concedere un ulteriore margine di bilancio agli Stati membri per incrementare le spese legate alla difesa. I leader europei si riuniranno giovedì per discutere di possibili cambiamenti alle regole fiscali.