La Gears of War Collection supporterà PS5 Pro ma non avrà il multiplayer, per un report

Stando ad un nuovoof Warpotrebbe arrivare su PS5, Xbox Series XS e PC nella seconda metà del 2025. Le nuove informazioni che stanno circolando online in queste ore hanno aggiunto che la trilogia, che include i primi tre capitoli della saga, sarebbe prevista su PS5 tra inizio e metà agosto ePS5 Pro, presentando di conseguenza tutta una serie di miglioramenti volti a sfruttare le potenzialità aggiuntive del nuovo hardware di Sony. Tuttavia, una delle notizie più discusse è che non includerà il, almeno stando alle informazioni trapelate.Nello specifico, secondo il dataminer DetectiveSeeds, la presenza della collezione è già stata individuata nel backend del PlayStation Store, il che avvalora le indiscrezioni su un annuncio imminente, forse durante il prossimo Xbox Showcase (come affermato ieri da un noto insider).