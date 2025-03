Lanazione.it - La Fondazione CR Firenze porta gli studenti delle scuole secondarie gratuitamente, alle prove generali dei concerti del Maggio Musicale Fiorentino

Arezzo, 5 marzo 2025 – LaCRglidi I e II grado,deisinfonici al. Il progetto "CRinvita leal" si rivolge agli istituti della Città Metropolitana diprovince di Arezzo e Grosseto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e laTeatro del, per offrire la possibilità di vivere un’esperienzastraordinaria. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo della musica classica, permettendo loro di scoprire da vicino il lavoro di grandi maestri e dell’Orchestra del, oltre a conoscere i giovani musicisti dell’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole.