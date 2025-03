Lidentita.it - La filiera auto boccia la Ue: Questo non è un Piano

Leggi su Lidentita.it

Mesi e mesi di incontri, chiarimenti, attese e sollecitazioni e alla fine unUe per l’che non contiene gli elementi essenziali per ladell’: sonora latura che l’Anfia infligge alla Commissione europea riconoscendo ai propositi di Uraula von der Leyen espressi 48 ore fa (“Ci prepariamo ad accelerare i lavori sulla . Lala Ue:non è unL'Identità.