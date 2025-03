Ilnapolista.it - La Fifa vorrebbe uno spettacolo nell’intervallo di una finale Mondiale in stile Superbowl (Telegraph)

Infatinorendere la Coppa del Mondola competizione sportiva più redditizia. E, da buon imprenditore, prende ispirazione dall’America. Chi se non loro possono trasformare ogni cosa per ricavarne dei soldi. E così, come scrive il Telegrapg, “laha collaborato con Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay per produrre il primodell’intervallo di unadella Coppa del Mondo”..Infantino e i Coldplay sono a lavoro per costruire unogià nel 2026, durante ladelche si giocherà negli Stati Uniti, Messico e Canada. “I Coldplay non si esibiranno, ma contribuiranno a definire la lista degli artisti che si esibiranno durante loal MetLife Stadium del New Jersey e in quella che, secondo il presidente dellaInfantino, sarà una “presa di controllo” di Times Square durante ladella Coppa del Mondo e laper il terzo posto“.