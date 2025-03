Quotidiano.net - La fibra ottica: connettere l'Italia per un futuro senza barriere

In un mondo sempre più interconnesso, la digitalizzazione è diventata un elemento chiave per la crescita economica e sociale. L'sta vivendo una trasformazione epocale grazie alla diffusione della, un’infrastruttura che promette di abbattere il digital divide e di rilanciare anche le aree più isolate. Open Fiber, azienda leader nel settore, è in prima linea per portare la connettività ultraveloce su tutto il territorio nazionale. Un progetto di copertura capillare Dal 2018, Open Fiber lavora a un ambizioso piano di copertura con una rete inpura (FTTH, Fiber To The Home), che collega direttamente le abitazioni, gli uffici e le sedi della pubblica amministrazione. Come spiega Andrea Falessi, Direttore delle Relazioni Esterne di Open Fiber, ad oggi sono state connesse quasi 16 milioni di unità immobiliari, di cui 5,3 milioni situate in aree interne, spesso escluse dai principali investimenti infrastrutturali.