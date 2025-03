Gqitalia.it - La Ferrari SF-24 a grandezza naturale di LEGO Technic è semplicemente pazzesca

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La passione per la velocità incontra l’arte della costruzione con il nuovoSF-24, ovvero il modellino in mattoncini che porta nelle case di tutti gli appassionati l’ultima monoposto della ScuderiaHP. Se hai sempre sognato di avere unaSF-24 sulla tua scrivania, beh, ora è il momento di montarla con le tue mani.Un set da collezione per veri appassionati: il nuovo setSF-24Monoposto F1SF-24 in®€228.00, AmazonSe il rombo dei motori e l'arte della costruzione si fondessero in un’unica esperienza, il risultato sarebbe il nuovo setSF-24.