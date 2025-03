It.insideover.com - La doppia sfida del piano ReArm: sostenere l’Ucraina e difendere meglio l’Europa

Martedì l’Unione Europea ha svelato ilEurope da 800 miliardi di euro utilizzando tutti i mezzi finanziari a disposizione del continente per aiutare gli Stati membri ad aumentare urgentemente le capacità della difesa, sia per far fronte alle minacce immediate che per gli anni a venire.La disposizione di liberare i finanziamenti statali innescando misure di emergenza che esentino i Governi dalle rigide regole di spesa in deficit, chiede agli Stati membri di aumentare i loro bilanci per la Difesa dell’1,5% del PIL, equivalenti a 650 miliardi di euro in quattro anni, mettendo a disposizione 150 miliardi in prestiti per investimenti nella Difesa, sospendendo nel contempo le regole del patto di stabilità che costringe le nazioni dell’UE a non indebitarsi per un controvalore superiore al 3% del proprio PIL.