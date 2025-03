Ilrestodelcarlino.it - La donazione dello Ior: "Così aiuteremo i pazienti oncologici"

L’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) continua a sostenere la sanità pubblica del territorio con ladi importanti strumenti tecnologici. Pochi giorni fa l’associazione, nata 30 anni fa da un’intuizione dell’oncologo Dino Amadori, ha inaugurato una nuova colonna endoscopica di ultimissima generazione dal valore di 50mila euro, che verrà installata nel reparto dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Otorinolaringoiatria, diretto dal dottor Andrea De Vito. Il dispositivo verrà utilizzato soprattutto per i malati affetti da patologie oncologiche del distretto testa-collo. "La parte della nostra attività dedicata alle neoplasie è corposa – spiega il primario –: nel 2024, su 1.638 interventi, il 30-40% era legato a quest’ambito. Il servizio che potremo garantire con questo macchinario è molto importante per due aspetti: dal punto di vista della diagnosi precoce, perché saremo in grado di rilevare lesioni che a occhio nudo non riusciremmo a individuare.