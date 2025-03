Ilrestodelcarlino.it - La disco è più viva che mai, dal Cocoricò allo Space. “C’è un ritorno di fiamma”

Riccione (Rimini), 5 marzo 2025 – La musica sta per tornare sulle colline riccionesi. A quarant’anni dall’uscita di Rimini, il libro-manifesto di Pier Vittorio Tondelli, la Riviera riaccende la notte. Dalla Villa delle Rose passando per lofin sotto la piramide del, la parola d’ordine è un grido sordo e martellante: lanon è morta. Anzi. Lontana anni luce dai fasti anni Novanta, mae vegeta. Lo si era capito l’estate scorsa. I 70 anni di Pucci Cappelli. Le donne, le notti folli, i guai: "La mia vita come un film. Mia moglie mi ha salvato" Riccione come Ibiza, titolavano i giornali alla vigilia dell’apertura del locale simbolo della movida isolana. Dj pagati a peso d’oro, piste oceaniche e trasferte da mezza Europa. Si torna a parlare inglese nei vialetti di Colle dei pini, dove sciamano gli eredi del popolo della notte che fu.