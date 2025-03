Ilfoglio.it - La difesa autonoma dell’Ue. Il messaggio di Macron

Leggi su Ilfoglio.it

“Mi rivolgo a voi questa sera in ragione della situazione internazionale. Siete legittimamente inquieti per gli eventi storici in corso”. Alla vigilia del Consiglio europeo straordinarioContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti