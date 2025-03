Sport.quotidiano.net - La corsa della Maceratese: "Non c’è solo la K Sport"

"La classifica dice che Chiesanuova è a 3 punti dalla vetta e ci sono ancora tanti scontri diretti: tutto è ancora aperto". Matteo Nicolosi, difensore, allarga il discorso promozione che non coinvolgei biancorossi e la K. Domenica la squadra di Possanzini è tornata in vetta acciuffando i pesaresi fermati dalla Sangiustese sul pareggio. "C’è stata – aggiunge – una bella nostra reazione dopo la sconfitta di Urbino, dove siamo stati condannati da un episodio. Il rischio era uscire dai binari, invece abbiamo dato prova di compattezza e serenità preparando la gara contro il Fabriano con la consueta serenità". Non dovrebbero essere stati dei giorni sereni quelli dopo la sconfitta a Urbino con la Kche ne aveva approfittato per portare a 2 i punti di vantaggio sui biancorossi.