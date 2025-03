Iltempo.it - La corsa al riarmo divide i partiti: Meloni vede Salvini e Tajani, Schlein spacca il Pd

È una legge quasi fisiologica: le deviazioni nell'agenda politica imposte da eventi epocali, possono creare delle reazioni diverse anche traalleati o potenzialmente tali. Il "dossier difesa" comunitaria, con il piano "Rearm Europe" annunciato ieri dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in estrema sintesi ci riconduce a due dinamiche di diverso livello nei poli: mentre il centrodestrasoltanto il distinguo della Lega, l'opposizione appare completamente in ordine sparso. Partiamo dalla maggioranza. Qui, chi appoggia la proposta von der Leyen è il ministro degli Esteri e Segretario di Forza Italia Antonio: «Finalmente si fanno concreti passi in avanti per costruire una indispensabile difesa europea. Era il grande sogno di De Gasperi e Berlusconi. Ora bisogna realizzarlo, senza indugi, nel modo migliore possibile», scrive su X.