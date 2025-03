Ilrestodelcarlino.it - La cooperativa sociale. La ’Casa da Sergio’ sta vicino agli ultimi sempre con il sorriso

Paolo fa gli gnocchi. A volte tira in alto la palla di massa. La riacchiappa a volo e la stende per ottenere strisce lunghe e rotonde. Paolo fa anche l’assaggiatore di sugo. Quel sugo che gli viene preparato da Alessio chiamato anche "mago" oppure "barone". Intorno al tavolo di metallo grigio, lindo come uno specchio, sistemato quasi al centro della stanza, si muovono anche Noè, Sabrina, Francesca, Marco, Edoardo, Giulio. Li cito così come pian piano prendono posizione. In mezzo a loro c’è Matteo, aveva un negozio di pasta fresca a Porto San Giorgio. Ora è il maestro pastaio di questo gruppo di ragazzi abili in un altro modo. Poi, c’è Michela che è la presidente dellaCasa da Sergio. Ecco, è una coop. Che è nata per venire incontro ai problemi dei più fragili. Ogni giorno, i ragazzi imparano una professione seguendo le indicazioni di Matteo e preparando pasta fresca, pacchi famiglia, primi piatti e fritto misto.