Palermotoday.it - La Comunità di Sant'Egidio spegne 57 candeline: l'arcivescovo Corrado Lorefice presiede la liturgia

Venerdì 7 marzo, a Palermo, verrà celebrata unadi ringraziamento per il 57° anniversario delladi. Laverrà presieduta dall'di Palermo, nella Chiesa dia Lucia – Badia del Monte, in via Ruggero Settimo, alle ore 18:30.