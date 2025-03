Lettera43.it - La classifica degli attori più pagati di Hollywood nel 2024

Forbes ha stilato lapiùdinel. Diversi i dati che emergono dalla graduatoria, tra cui l’assenza di giovani nei primi 20 posti e la presenza di poche attrici (per trovare la prima donna bisogna scendere fino all’ottava posizione). Le cifre sono state calcolate tramite interviste con agenti, avvocati, manager, dirigenti ed esperti del settore, nonché fonti di dati come IMDBPro e Polestar, e includono solo i guadagni correlati all’intrattenimento (recitazione, produzione, regia o altre forme di performance come la stand-up comedy). Le iniziative imprenditoriali non correlate, come joint venture, licenze, pubblicità o partnership sui social media, non sono state conteggiate.Ladei 10piùnel1. Dwayne JohnsonAl primo posto c’è Dwayne Johnson con 88 milioni di dollari netti (103 milioni di dollari lordi), tornato in cima alladopo aver ottenuto una delle più grandi parcelle nella storia dei film in streaming, ovvero 50 milioni di dollari per recitare in Red One di Amazon.