La Cina ha detto di essere pronta a qualsiasi tipo di guerra con gli Stati Uniti

Dopo aver reagito ai crescenti dazi commerciali imposti da Donald Trump con tariffe del 10-15 per cento sui prodotti agricoli americani, laha avvertito glidia combattere «di». La dichiarazione, molto forte, è arrivata tramite l’account x dell’ambasciata cinese negli, in risposta alle accuse da parte di Trump di aver contribuito alla diffusione del fentanyl negli Usa. Una scusa, questa, usata da The Donald proprio per varare dazi molto pesanti sui prodotti di Pechino.If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end.