La Chianina Ciclostorica celebra le “donne in bicicletta”

Arezzo, 5 marzo 2025 – Lale “in”. L’undicesima edizione della manifestazione di ciclismo storico, in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Marciano della Chiana, sarà scandita da iniziative, concorsi e dibattiti in cui omaggiare il legame tra l’universo femminile e il mondo delle due ruote, proponendo un ideale viaggio dalle rivoluzioni sociali del ‘900 fino ai giorni nostri. Il percorso di avvicinamento a La, in quest’ottica, prenderà simbolicamente il via da sabato 8 marzo: in occasione della Giornata Internazionale della Donna sarà offerta a tutte lela possibilità di iscriversi gratuitamente, andando dunque a favorire la partecipazione e il coinvolgimento nelle tre giornate dell’evento. Nel mese di marzo verrà poi pubblicato il bando della nona edizione del concorso nazionale di fumetti e grafica umoristicaComics.