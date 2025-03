Lanazione.it - La chef Starita. Diplomatico del Gusto

Leggi su Lanazione.it

MONTECATINI Confermatadelnel mondo con una cerimonia a Roma laMichela. Essere una donna, nel 2025, almeno in Italia è tutt’altro che facile. Michelace l’ha fatta. Membro di Euro-Toques (famosa associazione di), ambasciatore della cipolla di Tropea, ambasciatore delDoc Italy per Pistoia, Michela è senza dubbio ambasciatrice dell’eccellenza in Valdinievole. "Oggi devo ammettere che la quota rosa in cucina sta crescendo ma comunque sempre in maniera non proporzionale agli uomini". Ha studiato alla all’alberghiero Martini di Montecatini Terme, intraprendendo il percorso di Sala Bar per poi proseguire come tecnico dei servizi ristorativi. Poi la passione per il mondo della cucina ed ha cominciato a lavorare nelle cucine di alberghi e ristoranti.