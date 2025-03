Lettera43.it - La Canossa di Zelensky: l’Ucraina senza gli aiuti Usa non ha speranze

«L’idea che la guerra si vince con i droni è una storiella da asilo. Non appena verrà interrotta davvero ogni assistenza, a partire dall’intelligence, l’esercito ucraino diventerà cieco. Il massimo che può fare è compiere qualche movimento tattico, ma l’intero contorno strategico è completamente fuori uso. La preparazione degli attacchi, la ricognizione satellitare, le intercettazioni, le operazioni informatiche e il resto sarà completamente fuori uso.l’assistenza statunitense, tutto inizierà a crollare in un mese e mezzo o due»: parole di Olexey Arestovich, ex consigliere di Volodymyr, silurato già nel 2023 per troppi contrasti con il presidente.Il presidente ucraino Volodymyry (Getty).Le minacce Usa e la marcia indietro diDifficile prevedere ciò che succederà davvero nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, visto che in realtà non si conosce effettivamente la dimensione del disimpegno statunitense e soprattutto non si sa se esso sarà definitivo o se, limitato a strumento di pressione, servirà agli scopi di breve periodo per la Casa Bianca per poi essere ridefinito in altra misura.