Torinotoday.it - La borseggiatrice di Torino deruba un'anziana davanti a due carabinieri in borghese: fermata e arrestata

Leggi su Torinotoday.it

Sperava di farla franca, rubando il telefono di un’donna che aveva seguito di nascosto in attesa del momento migliore per lo scippo a, in via Cernaia. Invece, il 28 febbraio 2025, questaè statada una coppia diin, padre e figlio. .