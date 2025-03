Quotidiano.net - La Borsa di Milano in rialzo con il piano tedesco da 500 miliardi

Ladirecupera con le altre Piazze europee in scia al maxida 500di investimenti. Sul Ftse Mib che sale del 2,08% a 38.519 punti strappa Buzzi (+16%) sulle prospettive per i gruppi del cemento con gli investimenti in infrastrutture. Fuori dal paniere principale balzo anche di Webuild (+7,2%). Di corsa le banche con Unicredit (+7,4%) che tocca nuovi massimi a 53 euro. In allungo ancora Campari (+7%). Tra gli altri passo deciso per Iveco (+6,6%) e Stellantis (+4,5%), quest'ultima anche dopo ilUe sulle auto. Sul versante opposto sotto vendita le utility con Snam (-4,45%), Terna (-4,3%), Hera (-4%), Italgas (-3,7%).