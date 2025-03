Bellezze.tv - La bella Anna vince Masterchef 14

Yi Lan Zhang ha recentemente trionfato nella quattordicesima edizione diItalia, conquistando il pubblico e i giudici con la sua cucina che fonde armoniosamente tradizioni italiane e cinesi.Biografia e originiNata a Milano nel 1993 da genitori cinesi emigrati per sfuggire alla politica del figlio unico,ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Venezia. Successivamente, è tornata nel capoluogo lombardo per intraprendere studi nel settore della moda, lavorando come consulente in boutique di lusso.Carriera e successo aLa passione per la cucina ha portatoa partecipare aItalia 14, dove ha dimostrato competenza tecnica e creatività. Il suo menù finale, che univa sapientemente sapori italiani e cinesi, le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria, ottenendo un premio di 100.