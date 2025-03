Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo la spunta a Fusignano

Si riscatta dal risultato dell’andata la squadra di serie D femminile del Volley Club griffata Bcc, che asi aggiudica il match con un secco 0-3 (16-25, 18-25, 23-25). Nonostante assenze pesanti come quelle di coach Forte, dell’opposto Pasini, della centrale Oke e del libero Mondardini, le bianconere conquistano così tre punti importantissimi in chiave salvezza. Guidate dal secondo allenatore Valletta, le cesenati sono partite sin da subito con il coltello tra i denti, rimanendo davanti per i primi due set, con la squadra di casa costretta a inseguire e a esaurire velocemente i time out disponibili. Nel terzo parzialeha provato a reagire, ma Cesena è stata brava a rispondere colpo su colpo. Prestazione positiva per tutte le giocatrici, con capitan Bizzocchi che è emersa per lo spirito messo in campo su ogni pallone, motivando le compagne.