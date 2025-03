Anticipazionitv.it - La battuta di Alfonso Signorini su Giulia Salemi scatena il caos: interviene anche Pierpaolo Pretelli

Leggi su Anticipazionitv.it

è finito al centro delle polemiche per unainfelice su, pronunciata durante un podcast. La frase ha suscitato indignazione tra i fan dell’influencer, che si sonoti sui social, in particolare su X (ex Twitter). Il caso è stato sollevato da Amedeo Venza, che ha condiviso i commenti degli utenti e i dettagli della vicenda., compagno di, è stato coinvolto a causa di un like sospetto.La frase diche hato ilDurante un podcast,ha parlato del ruolo dicome inviato de L’Isola dei Famosi. Il conduttore ha aggiunto unasu: “E larimane al palo”. La frase, interpretata come un riferimento alla sua carriera, ha generato polemiche.