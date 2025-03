Ilgiorno.it - La battaglia (infinita) di Bulleri: "Ricorsi vinti dal 2011 ma resto fuori"

"Questo è il mio sesto ricorso contro il Politecnico di Milano: dalporto avanti battaglie legali, da quando è nata mia figlia. Ne ho vinte parecchie, in tutta Italia, ma devo ricominciare ogni volta daccapo e sono ancora qui:dagli atenei". Andrea, 53 anni, mostra l’ultimo capitolo della sua Odissea: un ricorso per ottemperanza a due sentenze, la prima datata 2022 e la seconda 2024, con sette motivazioni in 42 pagine più allegati. Al centro c’è una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico “Composizione architettonica e urbana”, annullata nel settembre del 2022 perché - parole del Tar - appariva come un "bando-fotocopia", costruito sulla base dei titoli di uno dei candidati, risultato poi vincitore.