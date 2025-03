Liberoquotidiano.it - La 61enne Iris Setti stuprata e massacrata a Rovereto: ergastolo al nigeriano. Lui piange: "Aiutatemi"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Sono in carcere e piango tutto il giorno. Non ho fatto niente, per favore". Non sono servite queste parole a Chuckwuka Nweke: il 39enne di origine nigeriana è stato condannato all'per l'assassinio di, avvenuto il 5 agosto di tre anni fa mentre laattraversava il parco pubblico Nikolajevka di, in Trentino. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato, rapina e violenza sessuale. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata oltre sei ore. La Corte d'assise di Trento ha accolto la tesi dell'accusa: la corte, presieduta dal giudice Rocco Valeggia, ha rigettato in toto la richiesta di riconoscimento dell'incapacità di intendere dell'imputato al momento del fatto, avanzata dalla difesa ed ha escluso anche l'applicazione delle attenuanti generiche.