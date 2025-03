La 17enne emiliana prima col punteggio 8041 porta all' Italia la prima vittoria per questa specialità

Iodonna.it - La 17enne emiliana, prima col punteggio 80,41, porta all'Italia la prima vittoria per questa specialità

Stoneham, in Canada 22 febbraio 2025 – L’azzurra Flora Tabanelli ha vinto lo SlopeStyle di Stoneham, in Canada, cogliendo il primo successo di sempre nellaper unno nella coppa del mondo di Freeski.Lanon era mai riuscita a salire sul podio in tale disciplina ma nella località canadese ha dato tutto in finale, coldi 80,41 nellaprova, livello irraggiungibile per tutte le avversarie.Tabanelli ha già la matematica certezza di vincere la Coppa del Mondo di Big Air, e con due vittorie e quattro podi in stagione guida con margine la classifica generale della cdm di Freeski.«E’ una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una granderun, in una stagione fantastica: è lavolta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo – il commento di Tabanelli – sto vivendo un sogno che si sta realizzando».