Lanazione.it - L’8 marzo: sciopero generale contro ogni forma di discriminazione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 52025 – 8diLa Funzione Pubblica Cgil della Toscana ha proclamato loper l’8per consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tutte le iniziative che saranno organizzate in questa giornata. “La nostra categoria – ricorda Gabriella Petteruti della Segreteria provinciale - rappresenta un mondo del lavoro ampiamente femminile. Le nostre iscritte sfiorano il 70%. In sanità aretina le donne costituiscono il 78% del comparto ma anche le cooperative sociali sono costituite prevalentemente da donne. Vogliamo testimoniare che siamo vicini alle istanze delle donne. Lovuol essere una protestatutte le diseguaglianze e le ingiustizie che colpiscono le fasce più deboli ed emarginate” La protesta ètutte le forme di violenza, non solo quellale donne.