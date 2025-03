L’8 marzo e i dati del Viminale | raddoppiate le violenze domestiche +44% di revenge porn 6mila braccialetti contro lo stalking

Leggi su Open.online

Sono attualmente più di 12 mila ielettronici attivati per le diverse finalità applicative, di questi 5.700 vengono utilizzati in chiave anti. Lo ha annunciato in Aula il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo all’interrogazione del deputato di Azione, Fabrizio Benzoni, durante il question time. La sessione di oggi, a pochi giorni dalla Festa delle Donne, è stata interamente dedicato alla condizione femminile e ai diritti delle donne. Sono state diverse le interpellanze rivolte proprio al tema deielettronici, il cui utilizzo ha sollevato numerose polemiche negli ultimi tempi, soprattutto a causa delle criticità legate alla disponibilità, ai tempi di installazione e ai problemi tecnici legati ai dispositivi, che possono compromettere l’efficacia delle misure di protezione per le donne.