Kvaratskhelia, il Liverpool aveva offerto circa 100 milioni al Napoli in estate (Di Marzio)

Secondo quanto riportato da Gianluca Di, il100alper Khvichanegli ultimi giorni di calciomercato estivo. Ora il georgiano milita nel Psg, dove è arrivato nella finestra di mercato invernale.Il100alperIl giornalista scrive:La scorsa, ilha provato a strappare Kvaratskelia al. Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, i Reds hanno messo sul tavolo un’offerta monstre:100di euro per acquistare il georgiano. La società inglese, però,intenzione di lasciare per un anno il classe 2001 in prestito al. Gli azzurri non hanno preso in considerazione la soluzione e hanno deciso di rifiutare la ricca offerta.