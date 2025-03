Dayitalianews.com - Kings League Italia: Picci lascia gli Underdogs, possibile futuro ai Caesar FC

Leggi su Dayitalianews.com

Antonio, noto attaccante degliFC nellaLottomatica.sport, ha recentementeto la squadra per decisione del presidente Mirko Cisco. Nonostante le sue impressionanti prestazioni, con 10 gol in 4 partite, la società ha scelto di interrompere la collaborazione per favorire la coesione del gruppo e puntare a migliori performance future.ha espresso sorpresa per la decisione, sottolineando la sua passione per il calcio e l’importanza del coinvolgimento del pubblico e dei compagni. Ha ringraziato i sostenitori e augurato il meglio agli ex compagni di squadra.Si vocifera chepotrebbe unirsi aiFC, grazie ai rapporti di amicizia con i membri del team, tra cui En3rix e Damiano Er Faina. Le trattative sono in corso e si attendono conferme ufficiali.