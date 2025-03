Gamerbrain.net - Kingdom Come Deliverance 2: Guida al Reset delle Abilità

Leggi su Gamerbrain.net

Nel corso della sua avventura in2, Henry può sviluppare diverselegate alle sue competenze. Ogni volta che migliora una di esse, ottiene un punto da investire in nuove capacità. Tuttavia, le scelte fatte non sono sempre definitive: se hai selezionatoche non si adattano più al tuo stile di gioco, esiste un metodo per azzerarle e ripartire da zero.Forse potrebbe interessarti anchesbloccare le borse ed usarle– Il Potere dell’Acqua di LetePertare ledi Henry, dovrai procurarti una pozione speciale chiamata Acqua di Lete. Questa rara miscela consente di rimuovere tutte leapprese, restituendo i punti che potrai poi redistribuire liberamente.È importante ricordare che l’Acqua di Lete non influisce sulle statistiche generali di Henry,la forza o l’agilità, ma solo sulleche hai scelto.