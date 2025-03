Kiev | Zelensky non ha scritto a Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 Smentita da parte didella presunta lettera scritta dal presidente ucrainoa quello statunitenseal quale aveva fatto riferimento il secondo a Washington durante il discorso sullo stato dell'unione. A smentireè Serhiy Nikiforov, il portavoce del presidente ucraino. Secondo Nikiforof,si riferiva al post disu Facebook, in cui il presidente ucraino affermava che l'incontro connon era andato come doveva e che l'Ucraina "non vuole una guerra senza fine".