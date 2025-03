Kiev | segnali pace russa? Fermino raid

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.15 I "forti" russi per la, riferiti da Trump nel discorso sullo stato dell'Unione, "avranno senso solo quando Mosca smetterà di colpire ogni giorno l'Ucraina con missili e droni". Così su Telegram Andriy Kovalenko, del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino. "Per ora,Putin sta scartando l'idea di un cessate il fuoco", ha aggiunto. Trump aveva detto che Mosca è "pronta per la" e che erano aperte "discussioni serie" a riguardo.