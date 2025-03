Movieplayer.it - Kevin Bacon dà la caccia ai demoni nel trailer della serie The Bondsman

Leggi su Movieplayer.it

Prime Video ha condiviso online ilnuovaThe, prodotta da Blumhouse e con star, in arrivo ad aprile in streaming.è untore dinellaintitolata The, di cui è stato diffuso il primo, in arrivo su Amazon Prime Video dal 3 aprile. Il progetto, composto da otto episodi, è stato prodotto da Blumhouse Television ed è descritto come una comedy a sfumature horror. Cosa mostra ildi TheNel primo video promozionalesi mostra il protagonista, untore di taglie interpretato da, che diventa improvvisamente untore didopo essere stato riportato in vita dal diavolo. Neldi Thec'è spazio anche per molte .