Kate Moss rock, Cameron Diaz in rosso fuoco, Brigitte Macron perfetta "padrona di casa" alla PFW 2025

Paris Fashion Week è arrivato il turno di Stella McCartney, prontissima a presentare la propria visione della moda del futuro al mondo: la location ad ospitare il particolarissimo fashion show? Un lussuoso ufficio con vista Montmartre, allestito di tutto punto con tanto di scrivanie, post it e computer. Protagonista della sfilata dedicata al prossimo autunno/inverno una immaginaria business woman, rappresentata fedelmente attraverso tutte le sfaccettature proprie della sua femminilità dal giornonotte. A continuare lo spettacolo in front row sono stateruba la scena da Stella McCartney: il look dal saporeLe silhouette a sfilare in pedana da Stella McCartney volevano rendere omaggio al background sartoriale della designer britannica seppur acquistando la vestibilità over attualmente vigente, vista su capispampi o più sagomati in prossimità della vita e blazer dalle spalle esasperate in rimando agli anni Ottanta, abbinati ad abiti ultra sensuali e alti cuissardes vinilici.