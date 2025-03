Dilei.it - Kate Middleton, l’annuncio di William che la riguarda e travolge Meghan Markle

non ha bisogno di farsi grande pubblicità come invece sta facendocon la sua serie di Netflix, per promuovere la sua immagine. È bastato afare un semplice annuncio che ha un qualche legame con sua moglie, per catalizzare l’attenzione e mettere in ombra la cognata.mette in ombraIl 4 marzoha debuttato su Netflix con la nuova serie, with love di cui ormai sappiamo veramente tutto, anche senza vederla. Infatti, la Duchessa del Sussex ha fatto un lancio pubblicitario così massiccio che è sembrato più che altro uno spoiler, tra video del backstage e immagini sul set dove cucina con i braccialetti di Cartier o è in giardino con la felpa identica a Diana.Indubbiamente, è riuscita a conquistarsi tutti i media, persino quelli britannici che hanno parlato della sua serie dove Harry fa solo qualche comparsata e in cui persino i bambini Archie e Lillibet fanno capolino.